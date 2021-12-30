В Мюнхене акции противников ковидных ограничений вылились в стычки с полицией

Около 5000 человек вышли в баварской столице на несанкционированные акции протеста против правительственных мер по борьбе с пандемией. Стражи порядка зафиксировали десятки правонарушений.

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Несмотря на действующий запрет на проведение собраний, тысячи противников мер германских властей по борьбе с пандемией COVID-19 вновь вышли на улицы Мюнхена в среду вечером, 29 декабря.

Как сообщила полиция, в несанкционированных акциях протеста приняли участия порядка 5000 человек. Стражи порядка рассеивали постоянно возникавшие группы из десятков участников в центре города, что привело к многочисленным стычкам между полицией и протестующими.

По данным стражей порядка, в ходе протестных акций было зафиксировано более двадцати правонарушений, в частности, связанных с оскорблением, неповиновением и причинением телесных повреждений в отношении сотрудников полиции, подстрекательством к совершению преступлений и использованием поддельных документов о вакцинации от ковида.

За порядком в городе в этот день следили более 1000 полицейских, а также был задействован вертолет.

В Германии вступили в силу более жесткие коронавирусные ограничения

На этой неделе в Германии вступили в силу более жесткие ограничения, вызванные борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

Меры, согласованные на совещании канцлера ФРГ Олафа Шольца с главами федеральных земель, с 27 декабря начали действовать в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании. Другие федеральные земли присоединились к новым ограничениям на следующий день.