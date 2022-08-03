В Нагорном Карабахе объявлена частичная военная мобилизация

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявлена частичная военная мобилизация. Соответствующий указ в среду, 3 августа, подписал глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Арутюняна, пишет "Новая газета. Европа".

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Частичная мобилизация действует с сегодняшнего дня. В Министерстве обороны Нагорного Карабаха заявили, что в результате ударов с азербайджанских беспилотников погибли двое военнослужащих, еще 14 получили ранения.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщило о гибели азербайджанского военного в Карабахе в результате обстрела с армянской стороны. Как говорится в заявлении оборонного ведомства, в качестве реакции на обстрел была проведена операция "Возмездие", в ходе которой были взяты под контроль несколько высот в Нагорном Карабахе.

Осенью 2020 года Армения и Азербайджан вели ожесточенные бои за спорные территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), населенной в основном этническими армянами.

10 ноября 2020 года при посредничестве России было подписано мирное соглашение, по которому Азербайджану отошел ряд территорий: Агдамский район в самом Нагорном Карабахе и еще три района вокруг него.

В соответствии с международным правом, эти территории считаются частью Азербайджана, но с момента боевых действий в начале 1990-х годов они находились под фактическим контролем Армении.