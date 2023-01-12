В Нагорном Карабахе пропал интернет
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Нагорном Карабахе нет интернета из-за повреждения кабеля в заблокированном Лачинском коридоре, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Арменпресс".

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Лачинский коридор, по которому проходит единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах, уже месяц с начала декабря блокирует группа граждан из Азербайджана, называющая себя экологическими активистами, протестующими против незаконной эксплуатации природных ресурсов. Армения обвиняет Азербайджан в провоцировании гуманитарного кризиса в Карабахе, поскольку в магазинах уже сейчас исчезли многие продукты.

По сообщениям оператора интернет-связи, кабель поврежден именно там, где "экоактивисты" организовали блокаду. Мобильный интернет работает с перебоями, потому что нагрузка на сеть возросла.

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