В Нарве российский автомобиль протаранил ворота на границе

В ночь на воскресенье на Нарвском погранпункте ехавший с российской стороны автомобиль разогнался и протаранил ворота. Нарушитель задержан, сообщает Err.ee.

"В 2:40 на Нарвский погранпункт прибыл автомобиль Mitsubishi Pajero, водитель которого не остановился для контроля на границе и продолжил движение в сторону Эстонии", — сообщил порталу ERR Новости оперативный руководитель Идаской префектуры Алар Кару.

Полицейские отреагировали на инцидент и задержали автомобиль с водителем на улице Раквере в Нарве.

Мужчина средних лет задержан и доставлен в полицейское отделение.

Личность мужчины устанавливается. Детали инцидента выяснятся в ходе уголовного расследования.

Руководитель Нарвского погранпункта Юллар Кустала отметил, что водитель внедорожника совершил свой поступок умышленно, а не от незнания правил прохождения границы.

По словам Кустала, пострадали шлагбаум и ворота, а люди никаких травм не получили. "Хотя в данном случае люди не пострадали, подобный прорыв мог закончиться и более плачевно, ведь в это время на погранпункте довольно интенсивное движение. Личного состава на погранпункте хватает, чтобы быстро реагировать на подобные инциденты. Поскольку автомобиль мы задержали довольно быстро, то считаю, что все разработанные процедуры для подобных случаев работают", — сказал Кустала.