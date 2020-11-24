В НАТО ожидают от Байдена такого же давления, как от Трампа
Foto: AP/Scanpix/LETA

По оценкам НАТО, будущий президент США Джозеф Байден, как и его предшественник Дональд Трамп, скорее всего, будет ожидать от европейцев увеличения расходов на оборону. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил изданиям Funke Mediengruppe во вторник, 24 ноября.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По выражению Столтенберга, у Трампа, был "собственный стиль" в общении с европейскими партнерами и свои ожидания он высказывал "достаточно ясно". "Но я уверен, что избранный президент Байден будет высказывать такие же ожидания", - добавил генсек.

Вместе с тем Столтенберг оценивает Байдена как "сильного сторонника альянса", который очень хорошо знает НАТО.

Генсек НАТО также призвал страны альянса не отказываться от цели - расходовать на оборону в размере 2% от ВВП - из-за пандемии коронавируса. "Самая сложная задача сейчас - не допустить, чтобы кризис, вызванный пандемией, стал бы кризисом не только в сфере здравоохранения, но и в сфере безопасности. Поэтому мы должны больше инвестировать (в оборону. - Ред.)", - подчеркнул он. По его словам, угрозы и вызовы безопасности никуда не исчезли во время пандемии: Россия продолжает наращивать вооружения, "Исламское государство" пытается восстановиться в Сирии и Ираке. Кроме того, как отметил генсек НАТО, глобальное соотношение сил изменяется в связи с укреплением мощи Китая.

Столтенберг призвал европейцев не ослаблять связи с Америкой
"Это факт, что ЕС не сможет защитить Европу", - продолжил Столтенберг. Поэтому гарантии безопасности США, ядерное сдерживание и присутствие американских военных в Европе, по его словам, "абсолютно необходимы" для ее защиты. Как напоминает dpa, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон инициировал дебаты о необходимости "стратегической автономии" ЕС. "Любая попытка ослабить связи между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и разделит Европу", - подчеркнул Столтенберг.

В понедельник, 23 ноября, впервые после президентских выборов в США состоялся разговор Джо Байдена и Йенса Столтенберга. Глава альянса поздравил избранного президента с победой, отметив, что будет рад тесному сотрудничеству и дальнейшему укреплению связей между Северной Америкой и Европой. Байден в свою очередь заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут нести обязательства перед НАТО, в том числе это касается и предусмотренного пятой статьей Устава НАТО принципа коллективной обороны.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Джо Байден Дональд Трамп Йенс Столтенберг НАТО
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод