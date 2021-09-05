В НАТО увидели опасность в создании собственной армии Евросоюза

Создание Евросоюзом общих вооруженных сил может ослабить НАТО и "расколоть Европу", заявил в интервью The Telegraph генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет РБК.

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"Я приветствую дополнительные усилия Европы в области обеспечения обороны, но нечто подобное никогда не сможет заменить НАТО. И мы должны убедиться, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь между ними не только ослабит НАТО, но и расколет Европу", — сказал он.

По словам Столтенберга, отчасти дело в деньгах: 80% оборонных расходов Североатлантического альянса приходится на союзников, которые не входят в ЕС. "Речь идет о географии: Норвегия и Исландия на севере, Турция на юге, США, Канада и Великобритания на Западе играют ключевую роль в обеспечении безопасности Европы", — отметил он.

По словам генсекретаря НАТО, любая попытка создать параллельные структуры ослабит общий потенциал.

2 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что после ситуации с выводом войск США из Афганистана потребность Евросоюза в создании собственной армии стала очевидной. "Иногда происходят события, которые являются катализатором истории, и я думаю, что Афганистан — один из таких случаев", — заявил он (цитата по Reuters).

По словам Борреля, Европе необходимо сформировать собственные силы быстрого реагирования численностью 5 тыс. военных, чтобы снизить зависимость от США.