В немецком офисе Lidl произошел взрыв, бомбу доставили почтой

В немецком городе Неккарзульм на западе Германии в штаб-квартире сети супермаркетов Lidl произошел взрыв. Пострадало три человека.

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Полиция полагает, что взрывное устройство находилось в привезенном в штаб-квартиру конверте. Его открыл один из сотрудников. Агентство EPA говорит о трех присланных бомбах.

Из рабочих помещений эвакуировали около 100 сотрудников. Троих пострадавших доставили в больницу. У одного из них травмы средней степени тяжести, у двух других — легкие.

В настоящее время район оцеплен, на месте работает полиция и вертолет спасательных служб.