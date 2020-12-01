В немецком Трире автомобиль въехал в толпу пешеходов: два человека скончались
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В немецком городе Трир автомобиль выехал за пределы презжей части и наехал на пешеходов, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, еще несколько пострадали, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.

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Бургомистр заявил о минимум 15 раненых. Местная пресса пишет, что черный Range Rover несся по пешеходной улице на скорости более 70 км/ч.

По последним данным, водителя автомобиля удалось задержать. Мотивы его действий выясняются.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте событий с другими экстренными службами и просят жителей Трира обхдить район, другие подробности пока не сообщаются.

Трир — старейший город Германии в земле Рейнланд-Пфальц, основан римским императором Октавианом Августом в 16 году до н. э. Расположенные в городе античные памятники внесены в список Всемирного наследия и находятся под защитой ЮНЕСКО.

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