В Непале можно указать “другой” пол при переписи населения

Третью гендерную категорию в Непале ввели в 2013 года – тогда жители страны смогли получить паспорт с категорией “другой” в графе пола. Теперь люди, не относящих себя к женскому или мужскому полу полу, могут указать это во время переписи населения, сообщает Al Jazeera.

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В стране с 30 миллионами жителей человек проходит перепись населения. Респонденты могут отметить "другой" наряду с "женщина" и "мужчина" в категории пола.

Непал — одна из самых прогрессивных стран Южной Азии. В 2007 году в стране приняли закон о запрете гендерной и гомофобной дискриминации, а в 2013 году третий гендер разрешили указывать в официальных документах.

Представители ЛГБТ+ сообщества Непала считают, что данные переписи населения помогут в борьбе за права ЛГБТ+. "Мы сможем использовать полученные данные в качестве доказательства при лоббировании наших прав, выдвигать требования пропорционально нашей численности", — заявила Пинки Гурунг, президент группы за права ЛГБТ+.

"Мы проводим перепись населения с категорией "других" в рамках наших обязательств по обеспечению гендерного равенства", — прокомментировал нововведение Дхунди Радж Ламичхейн, директор отдела населения статистического бюро Непала.