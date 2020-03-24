В Ницце от коронавируса умер 28-летний пациент, принимавший ибупрофен, чтобы облегчить боль от проведенной ему операции грыжи межпозвоночного диска, сообщает издание Nice-Matin. Этот случай подтверждает слова врачей о том, что тяжелая форма коронавирусной инфекции бывает не только у пожилых людей.

В связи со смертью молодого человека представители медицинских учреждений напоминают, что нестероидные противовоспалительные препараты должны продаваться строго по рецепту врача. Самим врачам предлагается ограничить использование противовоспалительных препаратов и кортизона, из-за которых у зараженных коронавирусом могут возникнуть проблемы с дыханием.

20 марта мэр Ниццы Кристиан Эстрози принял решение ввести в городе комендантский час из-за эпидемии коронавируса. Он сообщил, что начиная с 20:00 будет уменьшена интенсивность освещения в городе, а выходить на улицу смогут только представители медицинского персонала или социальные работники, которые посещают людей, нуждающихся в помощи. У самого мэра Ниццы был выявлен коронавирус, он, как и ряд его сотрудников, находится в самоизоляции. На данный момент во Франции зарегистрировано 20149 подтвержденных случаев заболевания, 2207 из них выздоровели, 862 человека умерли.

Ранее Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала использовать при Covid-19 препараты ибупрофена и применять парацетамол. В комментарии BBC врачи даже говорили, что при подозрении на коронавирус ибупрофен принимать не рекомендуется. Об этом же предупредил соотечественников министр здравоохранения Франции Оливье Веран, невролог по образованию. Но по его словам, люди, принимающие этот препарат по другим показаниям, не должны прерывать прием без консультации с лечащим врачом.

Исследований о свойствах ибупрофена при симптомах коронавируса проведено не было. Но влияние препарата ранее было изучено при других респираторных инфекциях. Так как в некоторых случаях ибупрофен мог усугублять состояние больного, то некоторые эксперты сделали вывод, что противовоспалительный компонент ибупрофена может снижать эффективность иммунной системы человека и в борьбе с коронавирусом.

Однако накануне ВОЗ изменило мнение насчет ибупрофена, сообщив на своем сайте, что предупреждение министра Франции Верана вызвало разногласия в медицинском сообществе по поводу применения ибупрофена.

В частности, Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США опубликовало заявление, в котором говорится, что "нет научных доказательств", которые бы свидетельствовали о том, что ибупрофен ухудшает состояние пациентов, зараженных Covid-19.

Теперь Всемирная организация здравоохранения официально считает, что "на основе имеющейся в настоящее время информации ВОЗ не видит причин не рекомендовать ибупрофен при заражении Covid-19. "На данный момент нет никаких данных о каких-либо негативных последствиях применения ибупрофена, помимо обычных известных побочных эффектов, ограничивающих его использование в некоторых случаях".