В Нидерландах 1 июня откроются бары, рестораны и кинотеатры

Бары и рестораны в Нидерландах возобновят работу с 1 июня, но с ограничением по количеству гостей, сообщает агентство Associated Press.

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Заведения смогут принимать не более 30 посетителей единовременно при условии соблюдения дистанции. На уличных верандах и террасах людей обяжут сидеть исключительно за столиками.

Также с 1 июня, как ожидается, возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы. Там также ограничат максимальное число зрителей - до 30 человек в помещении. В музеях число посетителей будут определять в зависимости от площади того или иного помещения.

По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, страна вступает в следующую стадию снятия ограничений, которая определяется как "умная изоляция". В это время людей призывают сохранять дистанцию и, по возможности, изоляцию, а также продолжать работать из дома.