В Нидерландах два человека погибли при стрельбе в "МакДональдсе"
Foto: DELFI

В нидерландском городе Зволле, расположенном в 80 км от границы с Германией, в результате стрельбы, открытой неизвестным мужчиной в одном из филиалов "МакДональдса" в среду, 30 марта, погибли два человека. Злоумышленнику удалось скрыться. На момент публикации материала DW нидерландская полиция осуществляла операцию по его поимке с использованием вертолета, а также вела поиск возможных сообщников.

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По информации радиостанции RTL Oost, инцидент произошел около 18.00 часов, жертвами стали два предпринимателя, имеющие турецкие корни. Один из очевидцев сообщил журналистам, что злоумышленник сел за столик и выстрелил прицельно в мужчин, сидевших за соседним столиком. На фоне поднявшейся в ресторане быстрого питания паники нападавшему удалось покинуть место преступления.

Сообщений о том, имело ли нападение террористическую подоплеку, к моменту публикации не было.

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