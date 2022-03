В Нидерландах два человека погибли при стрельбе в "МакДональдсе"

В нидерландском городе Зволле, расположенном в 80 км от границы с Германией, в результате стрельбы, открытой неизвестным мужчиной в одном из филиалов "МакДональдса" в среду, 30 марта, погибли два человека. Злоумышленнику удалось скрыться. На момент публикации материала DW нидерландская полиция осуществляла операцию по его поимке с использованием вертолета, а также вела поиск возможных сообщников.

Rond 18:00 uur heeft er een dodelijk schietincident plaatsgevonden aan de Floresstraat in Zwolle. De omgeving is afgezet voor onderzoek. We vragen getuigen zich bij ons te melden via 0900-8844. ^SL