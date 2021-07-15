В Нидерландах после покушения умер журналист Питер Р. де Врис. Ему угрожали гангстеры

Известный нидерландский журналист Питер Р. де Врис, писавший о преступном мире, умер от ран спустя девять дней после того, как в него стреляли в центре Амстердама. Об этом со ссылкой на его родных сообщил телеканал RTL News, где работал покойный.

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"Питер боролся до конца, но не смог победить", — говорится в заявлении RTL News.

6 июля преступник поразил журналиста пятью выстрелами с близкого расстояния на улице Ланге Лейдседварстраат в центре Амстердама, когда тот возвращался из телевизионной студии. Журналист часто выступал в передачах, посвященных текущим событиям. В теленовостях показали де Вриса неподвижно лежащим на земле. Фатальным оказалось ранение в голову.

Де Врису не раз угрожали представители преступного мира. В 2019 году полиция сообщила ему, что он включен в число людей, убийство которых планирует один из наиболее известных в Нидерландах преступников.

RTL News сообщил, что де Врис скончался в окружении родных и близких. "Питер жил с в соответствии со своими принципами. "Согнув колени, не будешь свободным", — говорил он. Мы гордимся им", — сказано в заявлении семьи.

Полиция Нидерландов сообщила, что в связи с покушением задержаны три человека, в том числе предполагаемый стрелок. Ранее правоохранительные органы описывали подозреваемого как худого мужчину, на котором был зеленый камуфляжный пиджак и черный головной убор.

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сразу после покушения провел специальную пресс-конференцию. До этого он встретился с сотрудниками полиции и антитеррористических служб в столице страны Гааге.

"Свободная журналистика — крайне важна для общества, — заявил глава правительства. — Наши мысли сейчас с близкими Питера Р. де Вриса. Самое важное — мы надеемся и молимся, что он выживет".

Нападение на журналиста осудили король и королева Нидерландов. Король Виллем-Александр назвал его атакой на конституционное устройство страны. Королевская семья Нидерландов редко комментирует подобные происшествия.

Враг гангстеров



Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус назвал жертву покушения "необычайным журналистом" и "достойным восхищения борцом с несправедливостью".

В прошлом полиция предоставляла Питеру Р. де Врису охрану, поскольку ему угрожали из-за участия в делах против известных нидерландских преступников. Он не только рассказывал о них в своих публикациях, но и выступал советником важных свидетелей в суде.

Де Врис — один из самых известных журналистов в Нидерландах, он часто участвовал в телепрограммах и становился автором громких расследований. В том числе писал о похищении в 1983 году Фредди Хайнекена — тогдашнего главы пивного концерна Heineken. В 2013 году один из участников этого похищения Виллем Холлеедер был осужден за то, что угрожал Врису.

В 2019 году Холлеедер — один из самых известных нидерландских гангстеров — получил пожизненное заключение за причастность к пяти убийствам.

Кроме того, как сообщает NOS, де Врис был советником важного свидетеля по делу предполагаемого наркобарона Ридуана Таги. Сейчас Таги находится под судом по обвинению в убийстве и контрабанде наркотиков.

Свидетель, которому помогал журналист, известен как Набиль Б, он сам ранее был причастен к деятельности преступной группы. В сентябре 2019 года адвокат Набиля Б был убит около своего дома в Амстердаме.

Анализ — Журналист, ставший жертвой преступлений, о которых писал



Анна Холлиган, корреспондент Би-би-си в Гааге

Питер Р. де Врис стал известен, рассказывая именно о тех преступлениях, жертвой которых стал сам.

Покушение на его жизнь стало шоком не только для нидерландского общества, но в особенности для представителей тех профессий, к которым он имел отношение: журналистов и сотрудников системы уголовного правосудия.

Мэр Амстердама Фемке Халсема описала де Вриса как национального героя, "смелого человека, который добивался правосудия, дышал свободно и помогал тем, кто попал в беду, в том числе родителям убитых детей".

Он был полностью погружен работу, и преступный мир не раз угрожал "ликвидировать" журналиста из-за его участия во многих громких делах.

Де Врис часто участвовал в дискуссионных телепередачах. На прошлой неделе он начал кампанию по сбору миллиона евро на раскрытие убийства, расследование которого зашло в тупик. Он призывал найти виновных, пока еще живы родители жертвы — Тани Гроен.