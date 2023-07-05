В Нидерландах школьникам запретят пользоваться смартфонами во время занятий

С 1 января 2024 года нидерландским школьникам запретят пользоваться смартфонами, планшетами и умными часами во время уроков. Соответствующее решение приняли в местном Министерстве образования, культуры и науки.

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"Несмотря на то, что мобильные телефоны почти неразрывно связаны с нашей жизнью, им не место в классе. Ученики должны иметь возможность сконцентрироваться и хорошо учиться. Из научных исследований мы знаем, что мобильные телефоны мешают этому со всеми вытекающими последствиями. Мы должны защитить школьников от этого", — заявил глава ведомства Роберт Дейкграф.

В министерстве подчеркнули, что пока что предписание не оформлено в виде национального закона — редакция собственных правил будет согласована каждой школой с учителями, родителями и учениками, чтобы "все точно знали, что можно, а что нельзя". В конце следующего учебного года ведомство обсудит вместе с представителями школ и общественных организаций, насколько эффективны был принятые меры и привели ли они к желаемому результату без введения юридического запрета.

Школьники смогут использовать гаджеты только в том случае, если они необходимы в рамках урока. Также запрет не распространяется на тех, кто зависит от постоянного доступа к смартфону по медицинским показаниям. В то же время школам оставили право распространить запрет с учебных аудиторий на всю территорию.

Ранее в этом году пользоваться мобильными телефонами во время уроков запретили власти нескольких штатов США. Аналогичные ограничения действуют на национальном уровне и в некоторых европейских странах, среди которых Франция и Греция.