В Нидерландах умер первый в мире человек после повторного заражения Covid

Женщине было 89 лет, она также была больна редкой формой лимфомы. Первоначальное лечение от коронавируса заняло пять дней, но через два месяца у нее вновь диагностировали Covid-19.

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В Нидерландах умерла женщина, повторно заразившаяся коронавирусом. Агентство BNO News отмечает, что это первая смерть от повторного заболевания Covid-19 в мире.

По данным агентства, пациентка, 89-летняя женщина, страдала также от макроглобулинемии Вальденстрема — редкой формы лимфомы.

Пожилая женщина поступила в больницу с лихорадкой и сильным кашлем ранее в этом году. Она сдала тест на коронавирус, который оказался положительным. Женщина провела в больнице пять дней, после чего симптомы, кроме усталости, исчезли, и ее выписали.

Почти два месяца спустя у жительницы Нидерландов снова повысилась температура, она жаловалась также на кашель и одышку. За два дня до ухудшения самочувствия женщина начала новый курс химиотерапии. Ее госпитализировали.

Пациентка вновь получила положительный результат теста на наличие Covid-19. На восьмой день состояние женщины ухудшилось, а через две недели она умерла.