Как сообщил глава города Александр Сенкевич, российские войска в ночь на 11 ноября обстреляли жилой квартал, одна ракета попала в пятиэтажку. "Разрушения с пятого до первого этажа", — написал Сенкевич в телеграм-канале.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По последним данным на 10:02 рижского времени, из-за ракетного удара по жилому дому в Николаеве погибли по меньшей мере шесть человек.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из Николаева и назвал обстрел города "циничным ответом государства-террориста на наши успехи на фронте".

9 ноября российское командование объявило, что отведет войска с правого берега Днепра. В случае ухода Россия потеряет всю захваченную территорию Николаевской области, а также часть Херсонской области. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что России потребуется минимум неделя, чтобы вывести войска.

Владимир Зеленский сообщил 10 ноября, что ВСУ освободили более 40 населенных пунктов на юге Украины, но не уточнил, за какой период. 10 ноября украинские военные распространили видео, в котором объявили, что освободили город Снигиревка в Николаевской области — важный логистический узел на правом берегу Днепра.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.