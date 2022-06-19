В Николаеве с 1 сентября прекращается преподавание русского языка
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Исполнительный комитет Николаевского горсовета принял решение запретить обучение на русском языке в школах города с 1 сентября 2022 г.

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"В связи с полномасштабным вторжением войск РФ на территорию Украины в школах Николаева запрещается функционирование 1-4 классов с русским языком обучения", - цитирует документ ВВС News Украина.

Также под запрет попадает изучение русского языка как предмета, курса или факультатива для 1-11 классов и "формирование образовательной среды на русском языке".

Эти мероприятия касаются всех муниципальных учебных заведений, сообщила член исполкома Екатерина Стоколяс.

С начала войны Николаев подвергается обстрелам со стороны российских войск. Так, утром 17 июня был обстрелян спальный район города.

В результате взрыва ракеты погибли два человека, более двух десятков получили ранения, среди раненых дети.

Также были повреждены более двадцати жилых домов.

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BBC News Русская служба:

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