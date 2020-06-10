В Норильске задержали трех топ-менеджеров ТЭЦ-3 по делу о разливе дизтоплива

Следствие по делу о разливе топлива в Норильске задержало троих топ-менеджеров ТЭЦ-3 в рамках расследования происшествия. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

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Они задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов). Отмечается, что топ-менеджеры не обеспечили безопасность при эксплуатации промышленного объекта, который относится ко второй категории негативного воздействия на окружающую среду.

По словам Петренко, среди подозреваемых директор ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.

"В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

По версии СК, с 2018 года конструкция разрушенного резервуара требовала капитального ремонта.

"Между тем в ноябре 2018 года резервуар в нарушение установленного порядка в отсутствие требующегося заключения экспертизы промышленной безопасности был введен в эксплуатацию комиссией под председательством Алексея Степанова актом, утвержденным директором Смирновым", - сказала Петренко.

В последующем, по ее словам, было получено заключение экспертизы промышленной безопасности, согласно которому резервуар №5 "не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности и может эксплуатироваться при условии выполнения ряда ремонтных мероприятий".

"Однако, несмотря на аварийное состояние, резервуар с ведома директора Смирнова, Степанова и Кузнецова в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться. В результате этого произошла авария", - сказала представитель СК.

Ранее она сообщила о задержании начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина. Он арестован.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. Разлив топлива объявлен ЧС федерального уровня.