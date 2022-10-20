В Норвегии арестован сын экс-главы "Российских железных дорог"

Полиция Финнмарка — региона на крайнем севере Норвегии — арестовала 47-летнего мужчину с российским и британским паспортами по обвинению в управлении дроном на Шпицбергене и, возможно, в других местах Норвегии. Суд заключил его под стражу на две недели.

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Арестованным, по данным норвежского суда, оказался сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина — одного из ближайших соратников президента России Владимира Путина. В компании Venture Investments & Yield Management (VIYM), одним из основателей которой является Андрей Якунин, подтвердили изданию РБК его задержание.

"Этот человек имеет российское и британское гражданство и обвиняется в нарушении параграфа 4 Закона о санкциях за запуск беспилотника на норвежской территории на Шпицбергене", — сказала изданию Barents Observer прокурор Анья Миккельсен Индбьер.

"Полиция арестовала мужчину 17 октября в Хаммерфесте и изъяла дроны и электронные устройства, которые сейчас анализируются. Содержание информации с дрона имеет большое значение для дела", — добавила она.

За неделю это уже четвертый случай ареста по подозрению в незаконном использовании дронов или фотографировании секретных объектов на севере Норвегии. Гражданам России запрещено использовать беспилотники в воздушном пространстве Норвегии, в том числе на Шпицбергене и в 12 морских милях от суши.

Посольство России в Осло в пятницу предупредило россиян, прибывающих в Норвегию с туристическими целями, что им не следует брать с собой дорогостоящее фото- и видеооборудование, а также фотографировать норвежскую инфраструктуру.

Согласно открытым источникам, у Владимира Якунина есть сын Андрей 1975 года рождения, который учился в Лондонской школе бизнеса и бизнес-школе Колумбийского университета и в настоящее время проживает с семьей в Лондоне.

Его задержали в Хаммерфесте, где расположен самый северный в Европе завод по переработке сжиженного природного газа.

В суде задержанный заявил, что является подданным Великобритании и проживает в Италии. Однако полицейские, проводившие задержание, обнаружили на яхте у мужчины российский паспорт. Парусная яхта Firebird под флагом Соединенного Королевства ходила вокруг Шпицбергена и вдоль побережья Норвегии в течение нескольких месяцев, начиная с лета этого года.

"Он признал, что управлял дроном, но не имел оснований полагать, что это незаконно. Он гражданин Великобритании", — сказал адвокат задержанного, добавив, что решение суда будет обжаловано.

Сын друга Путина

Бизнесмен Владимир Якунин — близкий соратник Владимира Путина. В 1990-е они были в числе учредителей дачного кооператива "Озеро". После аннексии Крыма в 2014 году Владимир Якунин был включен в санкционный список Госдепартамента США.

Его сын Андрей попал в заголовки российских СМИ в начале этого года, когда заявил о решительном неприятии военного вторжения в Украину. Он сказал, что никогда не голосовал за Владимира Путина.

Андрей Якунин — один из основателей британской инвестиционной компании Venture Investments & Yield Management, пишет издание "Агентство". Его компания занималась инвестициями в отели в Европе и России.

Самый известный, по версии издания Forbes, гостиничный проект Якунина-младшего — пятизвездочный Four Seasons Hotel Lion Palace St. в центре Петербурга — был тесно связан с Кремлем.

В 2004 году компания 29-летнего Андрея Якунина "Тристар инвестмент холдингс" (он был ее соучредителем и председателем совета директоров) получила в аренду от Управления делами президента здание знаменитого "дома со львами" архитектора Монферрана за 1,2 млрд рублей (около 33,3 млн евро по среднему курсу за тот год), т.е. по 90 рублей (2,5 евро) за 1 кв. м в год — для реконструкции под отель класса de luxe. Кремлевское ведомство планировало разместить там семь апартаментов для приема лидеров "большой семерки" и других гостей президента, писал "Коммерсант".

Проект сопровождался скандалами — сначала из-за запрещенного законом об охране памятников строительства мансарды, а уже после открытия отеля — громким арбитражным и уголовным процессами: инвестор при поддержке Управделами президента обвинил подрядчика стройки в нарушении условий контракта и взыскал с него 4 млрд рублей (около 55 млн евро на тот момент). Подрядчик обанкротился, а его владелец Виктор Смирнов попал под следствие, был обвинен в растрате и покушении на мошенничество и вынужден был эмигрировать в Лондон.

В 2017 году Forbes оценивал имущество под управлением VIY Management в 1 миллиард долларов. Состояние самого Андрея Якунина "Деловой Петербург" в 2020 году оценивал в 20,4 миллиарда рублей (около 255 миллионов евро по курсу того времени).

Представители компании Venture Investments & Yield Management (VIYM) рассказали изданию РБК, что Якунин-младший использовал дрон для отдыха во время поездки на Шпицберген в конце августа. "Андрей увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта, о чем свидетельствует его активность в социальных сетях. Андрей, гражданин Великобритании, полностью сотрудничает с властями, чтобы предоставить всю необходимую информацию о невинных целях его отпуска на лодке", — утверждают в VIYM.