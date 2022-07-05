В Норвегии началась забастовка нефтяников и газовиков
Foto: AFP/Scanpix

К концу недели добыча энергоресурсов в королевстве может сократиться на 15-25%. Рабочие требуют повышения зарплаты — министерство труда обещает "следить" за ситуацией.

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Во вторник, 5 июля, работники норвежских морских платформ, на которых добывают нефть и газ, начали бессрочную забастовку. Об это сообщает Reuters со ссылкой на лидера профсоюза Lederne Эудуна Ингвартсена.

Основное требование рабочих — повышение заработной платы, которое должно компенсировать растущую инфляцию. Профсоюз Lederne в четверг отклонил предложение, направленное со стороны нефтедобывающих компаний. Другие отраслевые профсоюзы согласились на предложенные условия по заработной плате и не будут бастовать.

Министерство труда Норвегии сообщило Reuters, что "внимательно" следит за ситуацией и в исключительных обстоятельствах может вмешаться, чтобы остановить забастовку.

Сегодня добыча сократится на 89 тысяч баррелей в нефтяном эквиваленте (BOE) в сутки, в том числе добыча газа упадет на 27,5 тысяч BOE в сутки, сообщает нефтедобывающая компания Equinor, на две трети принадлежащая правительству Норвегии.

По подсчетам Reuters, в среду добыча нефти уменьшится на 130 тысяч баррелей в сутки, газа — на 292 тысячи BOE. Это 6,5% и 13% от ежедневного объема соответственно. Дальнейшее сокращение запланировано организаторами забастовки на субботу — оно может затронуть до 25% добычи газа и 15% добычи нефти.

Норвегия занимает до 9% в европейском импорте нефти и почти 20% в импорте газа. В июне ЕС и Норвегия выпустили совместное заявление, в котором рассказывается о действиях по дальнейшему укреплению "тесного сотрудничества в области энергетики".

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