В Норвегии не констатировали связи между вакциной Pfizer и смертями в пансионатах

Власти Норвегии в понедельник, 18 января, сообщили, что не констатировали связи между смертями в пансионатах и вакцинами BioNTech/Pfizer, передает LETA. Ранее Норвежский институт общественного здоровья обновил рекомендации к вакцинации, указав, что в случае самых слабых жителей пансионатов врач должен оценить целесообразность прививки.

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Вакцинация в Норвегии началась в конце декабря и с того момента скончались 23 пожилых человека, получившие вакцину от Covid-19. Специалисты оценили 13 случаев смерти. “Это пожилые люди, слабые, с серьёзными заболеваниями”, - сказала журналистам директор Норвежского института общественного здоровья Камилла Столтенберг.

“Важно помнить, что в норвежских пансионатах в среднем каждый день умирает 45 человек, то есть, не сказано, что произошел рост смертности и что он связан с вакцинами”, - отметила Столтеберг. Тем не менее власти Норвегии рекомендуют врачам провести индивидуальную оценку состояния очень слабых и смертельно больных пациентов перед вакцинацией.

В свою очередь, предприятия BioNTech и Pfizer заявили, что работают вместе с Норвежским агентством лекарств, чтобы обобщить всю необходимую информацию. Предприятия отметили, что многие получатели вакцин в Норвегии были “очень стары с основными болезнями, а некоторые - неизлечимо больны”.

До сих пор в Норвегии прививку от Covid-19 получили 48 000 человек.

Министерство здравоохранения Латвии сообщило, что Государственный совет по иммунизации разработает рекомендации по вакцинации пожилых людей, основываясь на научных исследованиях и международных рекомендациях. До получения официальных рекомендаций от надзирающих органов ЕС, Латвия будет придерживаться норвежского подхода - необходимость вакцинации людей старше 85 лет с множеством хронических заболеваний должен оценивать лечащий врач. “Стоит учитывать, что для таких пациентов заболевание Covid-19 может оказаться критическим”, - отмечают представители ведомства.