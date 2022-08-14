Норвежские власти усыпили моржиху весом больше чем полтонны, которая этим летом поселилась во фьорде в Осло и приобрела большую популярность среди местных жителей и туристов.

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Моржихе весом около 600 кг дали имя Фрейя в честь скандинавской богини любви. Ранее ее замечали в Великобритании, Швеции, Дании и Нидерландах, а в середине июля она приплыла к берегам норвежской столицы Осло и периодически забиралась на прогулочные катера и лодки, чтобы там поспать. Из-за большого веса моржихи лодки часто переворачивались.

Фрейя стала настолько популярна, что издание Verdens Gang даже разместило на своем сайте прямую трансляцию о жизни моржихи.

До нынешнего момента власти не планировали вмешиваться в ситуацию, а еще в конце июля Управление рыболовства Норвегии отмечало хорошее самочувствие животного.

Правила нарушили люди...

Однако местным жителям предписывали не подходить к моржихе близко, так она может испугаться и напасть. Однако люди это предписание не соблюдали.

На прошлой неделе Управление рыболовства Норвегии опубликовало фотографию большой группы людей, в том числе детей, стоящих на расстоянии вытянутой руки от животного, что подвергало всех - и людей, и моржиху - опасности.

Как сообщают местные СМИ, однажды полиция перекрыла место для купания после того, как моржиха загнала женщину в воду.

...А усыпили - моржиху

В итоге в воскресенье директор Управления рыболовства Франк Бакке-Йенсен заявил, что в связи с "сохраняющейся угрозой безопасности человека" животное усыпили.

"В ходе наблюдений на месте на прошлой неделе стало ясно, что общественность проигнорировала текущую рекомендацию держаться на безопасном расстоянии от моржа. Таким образом, Управление пришло к выводу, что вероятность потенциального вреда для людей высока, а благополучие животного находится под угрозой", -говорится в заявлении Бакке-Йенсена.

Он добавил, что власти рассматривали и другие варианты - например, переместить Фрейю из фьорда, однако отвергли их из опасений за благополучие моржихи в новой среде обитания.

Бакке-Йенсен заверил, что эвтаназия животного была проведена гуманно, а тело доставлено ветеринарам для дальнейшего изучения.

Моржи - охраняемый вид животных и обычно обитают на севере, в Арктике. Обычно на людей они не нападают, за редкими исключениями.

В 2016 году в китайском парке дикой природы морж убил туриста и смотрителя зоопарка. Сообщается, что турист делал селфи с животным, когда морж атаковал его и утащил под воду. Подоспевшего на помощь смотрителя постигла та же участь.