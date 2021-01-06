В Норвегии впервые в истории бастуют священнослужители
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Норвегии с 12 декабря 2020 года не прекращается первая в истории страны забастовка служителей церкви: членов объединения священников под эгидой Конфедерации профсоюзов для профессионалов (Unio), Ассоциации диаконов, Образовательной ассоциации, а также представителей Норвежской ассоциации медсестер. О продолжении стачки сообщила в среду, 6 января, базирующаяся в Осло норвежская христианская газета Vårt Land.

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По ее данным, в приходе Уллерн в пригороде Осло к акции присоединились, к примеру, все пасторы. В этой связи таинство крещения в середине декабря там даже пришлось проводить епископу Осло — Кари Вейтеберг. Нехватка служителей ощущалась и на Рождество.

Профсоюзы: плохой сигнал для студентов-богословов

Забастовка началась после провала тарифных переговоров между Церковным советом, представляющим интересы работодателя в лютеранской церкви Норвегии, и десятью профсоюзами, имеющими отношение к церковной деятельности в стране.

После отмены в 2015 году требования о проживании пасторов в домах, предоставляемых церковью, священнослужители получали прибавку к зарплате в размере 50 тыс. норвежских крон (4,800 евро) в год, которую они могли направить на съем недвижимости. Конфликт вспыхнул после того, как Церковный совет, являющийся высшим религиозным исполнительным органов в стране, решил отказаться от этой доплаты при найме новых служителей.

"Мы считаем, что это — очень плохой сигнал для сегодняшних студентов-богословов, что в дальнейшем им будут платить меньше, чем нынешним пасторам", — пояснил позицию профсоюзов их представитель на переговорах Кристиан Моллестад.

На 10 января намечен новый раунд переговоров

Как долго будет продолжаться забастовка, пока не объявлено. В Unio сообщили, что на 10 января запланирован новый раунд дискуссий за круглым столом, который будет осуществляться при посредничестве — как предписывает норвежский закон о труде.

По данным на 2018 год порядка 70 процентов населения страны принадлежало к евангелическо-лютеранской церкви Норвегии.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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