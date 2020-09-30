В Ново-Огарево на карантине. Как пандемия ограничила доступ к Владимиру Путину

В течение последних месяцев Владимир Путин стал появляться на публике. Президент под камеру принимал высокопоставленных чиновников у себя в резиденции и в Кремле и поучаствовал в нескольких публичных мероприятиях. Но, как выяснила Русская служба Би-би-си, строжайшие меры безопасности для защиты Путина от Covid-19, которые ввели еще в конце марта, продолжают неукоснительно выполняться. Ограниченный уровень доступа к президенту, самоизоляция его посетителей в резиденциях сохраняются больше шести месяцев и продлятся минимум до весны, говорят источники Би-би-си. О двухнедельном карантине для гостей президента рассказало издание "Проект".

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В течение августа-сентября Путин провел 22 мероприятия, на которых общался с людьми не по видеоконференц-связи, а лично, подсчитала Русская служба Би-би-си, исходя из сообщений пресс-службы Кремля.

Среди них были встречи с президентами Белоруссии и Киргизии, руководителями федеральных ведомств и учреждений — Росмолодежи, ФАС, Роскомнадзора, Росреестра, РАН, главами крупных госкомпаний — "Роснефти", "Газпрома", "Интер РАО", посещение церемонии открытия трассы "Таврида" в Крыму и командно-штабных учений в Астраханской области, встреча с членами Совета Федерации и, наконец, интервью телеканалу "Россия".

Складывается ощущение, что российский президент возвращается к докарантинному режиму работы. Но это далеко не так. Большинство мероприятий, в которых он участвует, проходят в удаленном формате. А те, что он проводит лично — с максимальными мерами предосторожности, говорят собеседники Би-би-си. Некоторые из них — знакомые тех, кто побывал на приеме у Путина, а также несколько человек, близких к Кремлю. Все они согласились говорить лишь на условиях анонимности, поскольку не уполномочены делать публичные заявления по этому вопросу.

"Все приезжают загорелые"



С конца марта вокруг Владимира Путина выстроена целая система обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля.

Президент часть времени проводит в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, часть — в других государственных резиденциях.

Для того чтобы попасть к нему на встречу, любому — вне зависимости от занимаемой должности, длительности знакомства и близости — необходимо пройти обязательный двухнедельный карантин, утверждают собеседники Би-би-си.

Изоляция проходит не дома, а в одном из отведенных под эти нужды санаториев под контролем специального медицинского отряда ФСО. Один из таких санаториев находится недалеко от Сочи.

"Поэтому всех, кого готовили ко встрече с президентом, объединяет то, что возвращаются загорелыми, поскольку сидят они там по две недели", — сказал Би-би-си источник, близкий к руководителю одной из компаний, недавно встречавшихся с Путиным.

Эту информацию в разговоре с Би-би-си подтвердил знакомый еще одного топ-менеджера, встречавшегося с Путиным за последние несколько месяцев. Он добавил, что санаторий находится неподалеку от Сочи, где располагается президентская резиденция "Бочаров Ручей".

Руководители федеральных агентств, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава "Роснефти" Игорь Сечин — все без исключения проходили двухнедельный карантин, подтвердил близкий к Кремлю собеседник Би-би-си.

О том, что режим строгого двухнедельного карантина распространяется на всех желающих быть рядом с президентом без исключения, в среду, 30 сентября, также сообщило издание "Проект". Топ-менеджер одной из госкорпораций рассказал "Проекту", что перед встречей с президентом ему позвонили из Кремля и предупредили — две недели придется сидеть взаперти.

"Без свежего теста даже на территорию не пускают"



Когда в Китае и Европе в конце 2019-го — начале 2020 года уже били тревогу из-за эпидемии коронавируса, в руководстве России еще долго не решались ввести карантин. Но когда стало ясно, что это неизбежно, а угроза вируса реальна и масштабна, Владимира Путина с группой приближенных офицеров Службы безопасности президента, обеспечивающих его быт, изолировали, по официальной версии, в Ново-Огарево.

В последний раз до введения карантина в России Путина видели 24 марта в больнице для больных коронавирусом в подмосковной Коммунарке и потом 26 марта на встрече с бизнесменами в Ново-Огарево.

С тех пор в Кремле ввели жесткий режим медицинского контроля. Всех, кто должен встречаться с президентом, начали заблаговременно тестировать — брать мазок на коронавирус, рассказал Би-би-си один из участников совещаний с Путиным и подтвердил федеральный чиновник.

Сотрудники администрации президента, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации еженедельно сдают тесты, говорит федеральный чиновник. "Без свежего трехдневного теста даже на территорию резиденции президента не пускают", — пояснил он.

Но гарантией допуска к президенту такой тест служить не может. Посадить же на двухнедельный карантин всех, кто участвует в мероприятиях с президентом, тоже невозможно, говорит федеральный чиновник.

К примеру, у президента 23 сентября была встреча с членами Совета Федерации.

В таких случаях заранее обговаривается, что президент не подходит к участникам. Во время встречи с сенаторами он не приближался к ним, а выступал на расстоянии, обратил внимание источник Би-би-си.

Участники встреч с главой государства самостоятельно принимают решение о предварительном прохождении карантина, заявил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то проходит карантин несколько дней, кто-то вообще без карантина встречается", — пояснил он журналистам.

В Кремле "особых мер карантина нет", но есть "постоянно продолжающийся с марта процесс тестирования", отметил Песков.

Би-би-си отправила запрос пресс-секретарю президента с просьбой прокомментировать меры по ограничению доступа к главе государства.

"Президентский пул может больше не собраться"



Из-за начала эпидемии по сути прекратил свою работу и кремлевский пул журналистов, освещающих мероприятия с участием президента.

В последний раз журналистов собирали 18 марта — тогда Путин летал в Крым. Накануне вылета всех в обязательном порядке отправили сдать тест на коронавирус и пройти медосмотр в поликлинике управления делами президента, сообщало издание "Проект" и позднее подтвердила пресс-служба Кремля.

"Мы считаем это оправданными мерами предосторожности. Чтобы президент уверенно продолжал работать, все его окружающие должны принимать такие меры", — пояснял тогда Песков.

С тех пор журналистов кремлевского пула приглашать на мероприятия перестали.

Но работы у государственных информационных агентств, передающих на ленты каждое слово президента, не убавилось.

Эти и другие СМИ, входящие в кремлевский пул, с тех пор были вынуждены смотреть все выступления Путина и мероприятия с его участием онлайн. Те же мероприятия, которые полностью в прямом эфире не транслировались, приходится отсматривать по видеозаписям, жалуются журналисты. Все рабочие мероприятия Путина они теперь освещают из дома и только по "перегонам" (материалам, которые пересылают из одной студии в другую), рассказал Би-би-си один из корреспондентов кремлевского пула.

Он жалуется, что работа занимает гораздо больше времени: если раньше из Кремля переправляли материалы вместе и сразу, то теперь каждый участник совещания с Путиным сидит отдельно, и журналисты вынуждены ждать, пока из каждого кабинета привезут "перегон".

Это же подтвердил еще один входящий в кремлевский пул журналист. Оба они попросили сохранить свою анонимность, поскольку опасаются проблем на работе из-за публичных комментариев.

С большой долей вероятности, кремлевский пул в классическом понимании может прекратить свое существование, резюмировал в разговоре с Би-би-си журналист, более 10 лет ежедневно освещающий деятельность президента.

"Последние годы Путин все сильнее и сильнее тяготился журналистами и тяготел к тому, чтобы отказаться от пула в его традиционном понимании, — рассказал он. — Практика последних лет показала, что возить с собой и приглашать на мероприятия такое количество журналистов и операторов просто нет необходимости. В дальнейшем будут работать "личники" президента и, может быть, один корреспондент агентства. Этого хватит за глаза".

"Адъютанты, пилоты, личники"



Помимо самого Путина в резиденции на карантине с марта находится ближайшее окружение президента, говорит один из собеседников Би-би-си. Это те сотрудники, которые обеспечивают все необходимые процессы, чтобы работа не останавливалась.

"С ним ограниченное число людей, которые с ним рядом постоянно — адъютанты, которые следят за его графиком, за временем, вплоть до того, что будят его по утрам. В Огарево есть, где жить. Остальные сейчас не нужны", — говорят два собеседника Би-би-си.

Также на территории резиденции, где находится президент, в "чистой зоне" на карантине живет охрана, несколько сотрудников службы протокола и даже личный оператор, говорят два источника Би-би-си.

"Они не уезжают домой. Их заперли примерно в то время, когда было объявлено о том, что [главврач ГБК №40 в Коммунарке Денис] Проценко заболел (31 марта — прим. Би-би-си)", — говорит собеседник Би-би-си.

Все они работают в разные смены вахтовым методом.

Даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков весной и летом не входил в число людей, кто находился на карантине в Огарево.

"Он смотрит технические трансляции рабочих мероприятий президента из Кремля", — сказал источник Би-би-си.

В санатории управления делами президента на карантине находятся и представители еще ряда профессий, обеспечивающих работу президента. Например, речь идет о пилотах и других представителях "стратегических профессий". По словам собеседника Би-би-си, они живут отдельно от семей, у каждого из них регулярно берут пробы, как и у персонала санатория.

Знакомый одного из живущих на карантине в резиденции Путина рассказал Би-би-си, что режим пребывания там периодически менялся. Например, в первое после заезда время не разрешалось даже выходить из комнаты в коридор — еду приносили прямо в номер. "Но спустя некоторое время все же дали послабление и даже можно стало выходить на улицу и гулять по территории", — добавил источник Би-би-си.

Новый режим работы президента с максимальной изоляцией от внешней среды заметно повлиял на его публичный стиль. Например, в апреле пасхальное обращение Путина вызвало бурную реакцию в профессиональном сообществе и соцсетях.

Один из видеооператоров, знакомый с работой в президентском пуле, на условиях анонимности предположил, что съемку делала не традиционная бригада "личников".

"Ощущение, что запыхавшийся и опоздавший оператор выстраивал кадр за пять минут до начала съемок. Думаю, бригады ВГТРК по каким-то причинам не было. Снимал личный оператор-адъютант", — предположил собеседник Би-би-си.

В последние дни президент и московские власти сообщают об ухудшении эпидемиологической ситуации. Ситуация в России лучше, чем в других странах, но если люди расслабятся, то обстановка кардинально поменяется, говорил Путин. Сам глава государства, скорее всего, продолжит работать в условиях максимальной изоляции от окружающего мира до весны, когда, по расчетам властей, пройдет очередная вспышка ОРВИ и нового коронавируса, говорит Би-би-си федеральный чиновник.