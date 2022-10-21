Как сообщает Radio New Zealand, парламент страны одобрил закон, который призван сократить использование сложного юридического языка во всех официальных государственных документах.

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"Большая часть информации, которую мы как представители общественности получаем от государственных учреждений, использует сложный язык, специальную лексику и необязательные аббревиатуры. […] Новый закон требует, чтобы государство общалось с новозеландцами в ясной и краткой форме, которая будет им понятна", — прокомментировала нововведение депутат Рэйчел Бояк.

Сторонники законопроекта считают, что использование "простого" языка сделает взаимодействие граждан с государством более доступным, в том числе для жителей Новой Зеландии с невысоким уровнем образования и тех, для кого английский язык не является родным. Противники этой инициативы утверждают, что новый закон приведет к расширению бюрократического аппарата, проверяющего, следуют ли госслужащие новым требованиям.

Законопроект был принят в окончательном третьем чтении с незначительным перевесом голосов. Теперь его должен утвердить Карл III — британский король возглавляет Содружество наций, в которое входит Новая Зеландия.

Предложенная новозеландскими парламентариями инициатива основывается на аналогичном американском законе, принятом в 2010 году при президенте Бараке Обаме. Согласно Закону о простом письме, федеральные органы власти США обязаны писать "ясные правительственные сообщения, которые общественность может понять и использовать".