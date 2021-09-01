В Новом Орлеане введен комендантский час из-за преступности
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Власти Нового Орлеана (штат Луизиана), обесточенного после урагана "Ида", ввели комендантский час. "Я подписала распоряжение о введении комендантского часа в городе, которое вступает в силу немедленно для всех жителей с 20:00 до 6:00", — сообщила мэр ЛяТойя Кантрелл в своем аккаунте в Twitter в ночь на среду, 1 сентября.

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Эта мера введена для предотвращения преступности, пояснила Кантрелл. Ураган вывел из строя систему электроснабжения Нового Орлеана, погрузив город во тьму в ночное время. Местная полиция уже арестовала несколько человек за кражи.

Не менее четырех погибших из-за урагана "Ида" в США


Мэр Нового Орлеана выразила надежду что электроснабжение удастся восстановить уже к вечеру 1 сентября, но подчеркнула, что это не означает скорого возвращения всего 400-тысячного города к нормальной жизни. Сначала электропитание будет подано в объекты критической инфраструктуры — больницы и экстренные службы.

Ураган "Ида" обрушился на побережье Мексиканского залива 29 августа. Местные власти назвали его самым мощным в истории региона с 1850 года. Сотни людей были эвакуированы. Сообщается о четырех погибших в результате стихии в штатах Луизиана и Миссисипи. Это число может возрасти с учетом масштабных разрушений, которые повлек за собой ураган.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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