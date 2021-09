В Новом Орлеане введен комендантский час из-за преступности

Власти Нового Орлеана (штат Луизиана), обесточенного после урагана "Ида", ввели комендантский час. "Я подписала распоряжение о введении комендантского часа в городе, которое вступает в силу немедленно для всех жителей с 20:00 до 6:00", — сообщила мэр ЛяТойя Кантрелл в своем аккаунте в Twitter в ночь на среду, 1 сентября.

I have signed an Executive Order mandating a city wide curfew, effective immediately for all residents from 8pm -6am. pic.twitter.com/IywxeUtrXN