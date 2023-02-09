В пятиэтажном доме в Новосибирске утром в четверг произошел взрыв газа, частично обрушились два подъезда. По последним данным, в результате погибли семь человек. Ранее на этой неделе после взрыва газа обрушился подъезд в пятиэтажке в городе Ефремове в Тульской области.

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Взрыв в Новосибирске произошел около восьми утра по местному времени (3 часа ночи по рижскому) в доме, расположенном на улице Линейной. Он привел к частичному обрушению здания и пожару, площадь которого МЧС оценивало в 300 квадратных метров.

Изначально губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что обрушился только один — третий — подъезд жилого дома. Однако в Следственном комитете России уточнили, что частично обрушились два из них.

Всего в доме 1966 года постройки четыре подъезда, в каждом из которых расположены по 15 квартир.

По информации новосибирского губернатора, СКР и МЧС, в доме произошел взрыв бытового газа.

"Полыхало пламя, рушились плиты, все сыпалось, мужчины кинулись помогать, разгребать. Пытались вытаскивать из окон людей. Вытащить смогли при мне женщину с первого этажа. К верхним не смогли подобраться, но уже подъехали пожарные и начали спускать людей. Рухнул подъезд полностью, а в соседнем проходы были завалены, не могли люди пробраться", — рассказал один из жильцов соседнего дома порталу НГС.

Жительница дома, в котором произошло обрушение, рассказала изданию, что сначала подумала, что началось землетрясение: "Ну, думаю, мало ли, если землетрясение, может, дома рушатся, или еще что-то. Я открыла балкон и увидела, что нет полностью подъезда".

По последним данным минздрава Новосибирской области, в результате инцидента погибли семь человек, в том числе двухлетний ребенок.

Ранее мэр города Анатолий Локоть сообщал, что судьба 11 человек, проживающих в доме, выясняется, еще 11 находятся в больницах города.

Всего из дома эвакуировали 50 человек, для них организован сбор гуманитарной помощи, сообщила мэрия города.

Губернатор Травников заявил, что восстанавливать дом не будут, а всех его жильцов расселят.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным "Интерфакса", накануне жильцы дома обращались в газовую службу с заявлением об утечке газа.

"Специалисты выезжали на место, однако утечка могла быть ликвидирована неполностью или несвоевременно. Это рассматривается среди основных версий случившегося", — сказал собеседник агентства в экстренных службах.

Во вторник, 7 февраля, взрыв газа в жилом доме произошел в городе Ефремов Тульской области. В результате взрыва там также обрушился один из подъездов, погибли восемь человек. По данным экстренных служб, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования.