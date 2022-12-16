В новый санкционный список ЕС включены все российские парламентские партии, Роскомнадзор, Михалков и Лепс
Foto: Reuters/Scanpix

В официальном журнале Евросоюза опубликовано содержание девятого пакета санкций в отношении России, который 16 декабря утвердил Совет ЕС.

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В новый санкционный список ЕС включены все российские парламентские партии, Роскомнадзор, Татьяна Голикова и Григорий Лепс

В официальном журнале Евросоюза опубликовано содержание девятого пакета санкций в отношении России, который 16 декабря утвердил Совет ЕС.

В частности, в журнале опубликован список российских физических лиц и организаций, попавших под санкции. Среди них, в частности, Роскомнадзор, подразделения российской армии и все парламентские партии России — "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди".

Помимо этого, под ограничения попали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минюста Константин Чучейко, министр культуры Ольга Любимова, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, депутаты Госдумы Валентина Терешкова, Дмитрий Саблин и Анастасия Удальцова, а также губернаторы семи регионов РФ.

Также в санкционный список включены телеведущие Борис Корчевников, Марина Ким, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков, режиссер Никита Михалков, члены семьи миллиардера Юрия Ковальчука и две дочери главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кроме прочего, девятый пакет санкций ЕС предполагает:

  • запрет на экспорт в Россию двигателей для авиации;
  • отзыв лицензии на вещание у телеканалов НТВ / "НТВ-Мир", "Россия-1", РЕН ТВ и Первый канал;
  • санкции против энергетического и горнодобывающего секторов;
  • запрет гражданам ЕС входить в руководство любых государственных или подконтрольных государству компаний, организаций или органов, расположенных на территории России.
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