В Нью-Йорке и Вашингтоне привитым от коронавируса раздавали каннабис

За бесплатными самокрутками с каннабисом выстроились длинные очереди сделавших прививку от SARS-CoV-2. Акция в Манхэттене прошла вскоре после легализации каннабиса в штате Нью-Йорк.

В Нью-Йорке состоялась необычная акция в свете пандемии Covid-19 и недавней легализации продуктов конопли на уровне штата. Активисты движения New York Marijuana Justice в Манхэттене во вторник, 20 апреля, предлагали сделавшим прививку от коронавируса по одной бесплатной самокрутке с каннабисом. Желающие выстроились в длинную очередь. Для получения требовалось предъявить подтверждение вакцинации в бумажном или электронном виде.

