В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди – его смерти желал Иран (ДОПОЛНЕНО)

Как передают мировые агентства, Рушди готовился дать лекцию в одном институте в Нью-Йорке, и его уже представляли публике, когда на сцену выскочил неизвестный и принялся бить Рушди то ли просто руками, то ли ножом — точно пока не известно, сообщения с места скудны.

Рушди, как сообщают агентства, упал. Нападавшего скрутили.

По данным агентства Франс Пресс, полиция сообщает, что нападавший ударил Рушди ножом.

Рушди на носилках вынесли из здания Института Чотакуа и на вертолете увезли в больницу. Позже полиция сообщила, что он ранен ножом в шею.

