В Нью-Йорке нашли новый мутировавший коронавирус

Две независимые исследовательские группы сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса в Нью-Йорке и на северо-востоке США, передает CP24. Этот штамм обладает способностью ускользать от иммунитета и противостоять терапии, построенной на моноклональных антителах. Нью-йоркский штамм получил название B.1.526.

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Одна из мутаций в этом вирусном варианте представляет собой то же тревожное изменение, что ранее выявляли в африканском штамме B.1.351. Именно эта мутация позволяет вирусу уходить от иммунитета и не бояться вакцинации. Скорее всего, данный штамм — результат мутаций, произошедших на территории США; это "домашний" вирус.

Медицинский центр Колумбийского университета выявил увеличение распространенности нового штамма в период с конца декабря до середины февраля. В последние 2 недели показатели выросли на 12,7%. Мутацию в штамме B.1.526. назвали E484K. Именно она спасает вирус от иммунитета и моноклональных антител.

Между тем Калифорнийский технологический институт заявил о создании программного обеспечения, которое также зафиксировало рост числа инфицированных штаммом B.1.526 в Нью-Йорке.