Во вторник, 12 апреля, на станции метро Нью-Йорка были застрелены несколько человек, также обнаружено несколько невзорвавшихся устройств, сообщили в Пожарном департаменте Нью-Йорка (FDNY). Об этом пишет CNN.

Как отмечают в FDNY 13 человек были ранены и госпитализированы.

Пожарные получили вызов на станцию метро "36-я улица" в Бруклине из-за задымления в 8.30 утра по местному времени. Там сотрудники FDNY обнаружили людей с огнестрельными ранениями и, предположительно, взрывные устройства.

По словам высокопоставленного сотрудника полиции , предварительное расследование показало, что пять человек были застрелены, а на станции, возможно, было взорвано дымовое устройство. Второй источник CNN также сообщил, что один человек находится в критическом состоянии.

Согласно предварительному отчету полиции, мужчина, возможно, в противогазе и оранжевом строительном жилете скрылся с места преступления.

Полиция Нью-Йорка призывает избегать района 36-й улицы и 4-й авеню в Бруклине.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB