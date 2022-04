Во вторник, 12 апреля, на станции метро Нью-Йорка были застрелены несколько человек, также обнаружено несколько невзорвавшихся устройств, сообщили в Пожарном департаменте Нью-Йорка (FDNY). Об этом пишет CNN.

Как отмечают в FDNY 13 человек были ранены и госпитализированы.

Пожарные получили вызов на станцию метро "36-я улица" в Бруклине из-за задымления в 8.30 утра по местному времени. Там сотрудники FDNY обнаружили людей с огнестрельными ранениями и, предположительно, взрывные устройства.

По словам представителя FDNY Аманды Фариначчи, восемь человек были застрелены и еще восемь получили ранения в результате стрельбы в бруклинском метро сегодня.

Представитель Metropolitan Transportation Authority (MTA) заявил в интервью CNN, что пассажиры находились на поезде N, который направлялся в Манхэттен. Перед тем, как сделать остановку на станции "36-я улица", где были обнаружены тела застреленных людей, поезд остановился на станции "59-я улица".

Сотрудники служб экстренного реагирования сообщили, что они видели раненных и погибших на всей территории станции метро. Власти пока не предоставляют подробной информации о том, как разворачивалась стрельба.

Очевидец происшествия Яв Монтано рассказал журналистам CNN, что ехал на поезде-экспрессе N на работу, когда взорвалась дымовая граната или бомба. Он услышал звук, похожий на фейерверк. Поезд в то время находился между станциями, поэтому пассажиры в панике пытались переместиться в другой вагон, подальше от дыма, пояснил Монтано.

"Весь вагон был окутан дымом. Я даже не мог больше использовать свою маску, потому что она была черная от дыма", — сказал он. "

Когда поезд прибыл на станцию "36-я улица", пассажиры в спешке стали бежать из поезда на перрон.



Согласно предварительному отчету полиции, мужчина, возможно, в противогазе и оранжевом строительном жилете скрылся с места преступления.

Полиция Нью-Йорка призывает избегать района 36-й улицы и 4-й авеню в Бруклине.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB