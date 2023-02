В Нью-Йорке сильнейшее за 40 лет землетрясение

В американском штате Нью-Йорк в понедельник, 6 февраля, произошло самое сильное за последние 40 лет землетрясение в этом регионе. Однако, его магнитуда не слишком велика — 3,8 балла, сообщает NBC.

Землетрясение было зафиксировано недалеко от Буффало, штат Нью-Йорк, 6 февраля. Эпицентр находился на глубине трех километров.

Исполнительный директор округа Эри Марк Полонкарц сообщил, что никаких сообщений о жертвах и разрушениях получено не было.

Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло одно из самых мощных за последние 80 лет землетрясений. Кроме того, землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в Казахстане. Также сообщалось, что в Румынии и Молдове зафиксировали землетрясения магнитудой 4,6.

