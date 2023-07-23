В Одессе частично разрушен Спасо-Преображенский собор

В Одессе в результате ночной российской атаки имеются "повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения", сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. В соцсетях пишут, что удару подвергся Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе нанесены серьезные разрушения в результате российского удара. В городском совете сообщили, что, кроме значительных повреждений здания, пострадали православные святыни. "Из-под завалов достали Касперовскую икону Божьей Матери, которая является покровительницей Одессы", - указал горсовет.

Среди объектов, поврежденных в результате ночной атаки, - Дом ученых и здания, расположенные рядом.

Один человек погиб, 22 ранены, в том числе четверо детей, в результате удара по Одессе. Такие данные привел глава Одесской ОВА Олег Кипер. "В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них - дети", - отметил он.

Для ночного удара по Одессе российские войска использовали пять видов ракет всех типов базирования, заявило украинское оперативное командование "Юг". Речь идет о ракетах "Калибр", "Оникс", Х-22 и "Искандер-К", а также баллистических "Искандер-М", уточняют украинские военные.

Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь. Усім, хто постраждав від цієї чергової… pic.twitter.com/wbO5UFQEbD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2023

По данным ОК "Юг", часть ракет была сбита силами ПВО, остальные нанесли повреждения портовой инфраструктуре, как минимум шести жилым домам, а также Спасо-Преображенскому собору Украинской православной церкви Московского патриархата и двум объектам культуры.

Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) резко осудило российские атаки на Одессу, в ходе которых пострадали и музеи, причисленные к фонду Всемирного наследия. "ЮНЕСКО выражает поддержку жителям Одессы и приносит искренние соболезнования семьям жертв", - говорится в заявлении, обнародованном в пятницу, 21 июля.

По предварительной оценке, в Одессе был причинен ущерб нескольким музеям, входящим в фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе Одесскому археологическому музею, Одесскому музею морского флота и Одесскому литературному музею, указывают в учреждении всемирной организации. "Все они были отмечены ЮНЕСКО и местными властями "голубым щитом" - отличительной эмблемой Гаагской конвенции 1954 года", - подчеркивают в организации.

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В ЮНЕСКО призвали прекратить нападения на культурные ценности, защищенные международным правом. По данным организации, с 24 февраля 2022 года в ЮНЕСКО задокументировали нанесение ущерба 270 объектам культуры в Украине.