В Одессе впервые с начала войны официально открыли пляжи

Впервые после начала российского полномасштабного вторжения в Украину власти Одессы официально открыли для купания городские пляжи. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

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Он сказал, что сейчас для купания доступны шесть пляжей. На них можно будет находиться с 8:00 утра до 20:00 вечера.

Пляжи будут закрыты во время шторма от двух баллов, а также во время воздушной тревоги, или при обнаружении подозрительных предметов.

Пляжи в Одессе были официально закрыты с начала полномасштабного вторжения России в Украину из-за угрозы мин. Но некоторые люди продолжали купаться, несмотря на запрет.

Сообщалось о случаях гибели людей из-за подрыва на минах.

В июне этого года, после подрыва дамбы Каховской ГЭС, пляжи Одессы признали непригодными для купания.

10 августа украинский Минздрав сообщил, что морская вода в городе соответствует санитарным нормам.