В офисе генпрокурора Украины сообщили, что российских учителей не задерживали на освобожденных ВСУ территориях Харьковской области

Российских учителей не задерживали на освобожденных украинскими войсками территориях Харьковской области. Об этом телеканалу "Настоящее время" заявили в офисе генпрокурора Украины.

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"По данным офиса генерального прокурора, украинские правоохранители не задерживали российских учителей на деоккупированных территориях Харьковской области", — сообщил начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Белоусов.

Источники телеканала в Харьковской, Донецкой и Луганской областных прокуратурах также утверждают, что у них не задерживали российских учителей.

Ранее о задержании учителей из России на освобожденных ВСУ территориях Украины сообщили украинские СМИ. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что в освобожденном Купянске Харьковской области задержали учителей, приехавших из РФ учить местных детей.

12 сентября вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что российским учителям, задержанным на освобожденных территориях, может грозить до 12 лет лишения свободы по статье о нарушении законов и обычаев войны. Она рассказала, что украинским педагогам, согласившимся преподавать по российской программе, грозит такой же срок по статье о коллаборационистской деятельности. При этом она не подтверждала, что кто-либо уже был задержан.

В подконтрольной России администрации оккупированной части Харьковской области говорили, что российские учителя не работали в регионе. В Минпросвещения РФ сообщили, что российские учителя находятся на территории, которую контролируют силы РФ и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По словам главы министерства Сергея Кравцова, учителя школ Харьковской области, пожелавшие покинуть регион, уехали в Россию. Он назвал сообщения о задержаниях педагогов фейком.

13 сентября глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что украинские военные задержали в Харьковской области учителей, которые преподавали по российской учебной программе.