В охваченном волнениями Косово находятся военные из Латвии

В Косово обострилась обстановка из-за намерения властей ужесточить требования к проживающим в стране гражданам Сербии. Люди вышли на баррикады, правительство отсрочило новые требования на месяц, но ситуация остается сложной, сообщает Латвийское радио. В Косово в рамках миротворческой миссии НАТО служат и латвийские солдаты — у них все спокойно, заверил глава Минобороны Артис Пабрикс ("Развитие/За!"). Об этом пишет rus.lsm.lv.

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Согласно правилам, которые должны были вступить в силу в понедельник 1 августа, въезжающим в Ковосо сербам полагалось вместо паспортов получать специальные временные документы, а также начать процесс замены сербских автомобильных номеров на косовские. Власти Косово поясняют, что это симметричный ответ: точно такие же требования ранее ввела по отношению к косоварам Сербия.

В связи с обострением обстановки силы НАТО в Косово заявили, что готовы вмешаться, если стабильность на севере Косова окажется под угрозой.

Вечером воскресенья сотни проживающих на севере Косова этнических сербов перегородили подъезды к пограничным контрольно-пропускным пунктам Ярине и Брняк грузовиками и другой техникой. Теперь оба КПП закрыты. В Косовска-Митровице три часа звучали сирены, сообщает Reuters. Кроме того, неизвестными были обстреляны косовские полицейские, но никто не пострадал. Факт обстрела подтвердил премьер-министр Косово Альбин Курти. Политик прогнозирует, что ближайшие часы и дни будут трудными, а Косово столкнется с "уже хорошо знакомым сербским шовинизмом".

Власти Косова распространили оповещение, что введение требований, возмутивших сербов, отсрочено до сентября и что предпосылка к этому — согласие протестующих разобрать баррикады. Решение было принято после консультаций с ЕС и США. Его приветствовал и президент Сербии Александр Вуйчич.

Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии в феврале 2008 года, почти через десять лет после того, как оно отделилось после кровопролитной войны, в ходе которой НАТО бомбило Сербию, поясняет Би-Би-Си. Косово было признано Соединенными Штатами и большинством стран Евросоюза, в том числе Латвией. Но Сербия, поддерживаемая ее союзницей Россией, отказывается это делать, как и большинство этнических сербов в Косово. Около 50 тысяч человек, проживающих в районах севера, где большинство составляют сербы, пользуются номерными знаками, выданными сербскими властями, и отказываются признавать косовские учреждения.

Напряжение в регионе вызвало опасения, что Сербия может напасть на Косово. Звучат "суровые заявления, напоминающие недавние речи другого лидера, начинающего войну", указал директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс.

"Но действительно ли Сербия готова будет отказаться от щедрой поддержки ЕС? Сомневаюсь", — написал Сартс в твиттере.

В рамках миротворческой миссии НАТО латвийские военные служат на границе с Сербией — они следят за безопасностью 55-километрового ее отрезка, прозвучало в эфире Латвийского радио. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что он остается на связи с командиром латвийских военнослужащих в Косове. Политик заверил, что ни в эти дни, ни в последние часы у них не происходило никаких отклонений от обычного распорядка. Все спокойно, и контингент работает согласно плану.

Пабрикс пояснил, что вторая ротация латвийского контингента находится в Косово с января, и они включены в батальон вооруженных сил под управлением США. Главные их обязанности связаны с поддержаним спокойствия и порядка вдоль вверенного им участка границы с Сербией.