В оккупированном Мариуполе произошли взрывы в районе аэропорта

Жители оккупированного Мариуполя сообщили о взрывах в городе. Скриншоты переписок и видео из Мариуполя опубликовал телеграм-канал "Мариуполь сейчас", пишет Meduza.

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По его данным, взрыв произошел рядом с микрорайоном "Невский", который российские власти построили на месте разрушенных домов. В марте этот микрорайон, как утверждалось, посещал президент РФ Владимир Путин.

Представитель силовых структур самопровозглашенной Донецкой народной республики рассказал ТАСС, что несколько взрывов произошли в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта. Их причины "устанавливают".

"Военкор" ВГТРК Андрей Руденко утверждает, что в район аэропорта попали четыре ракеты. По его информации, пострадавших нет, а тип ракет пока нельзя установить.

В телеграм-канале Мариупольского городского совета (законная украинская администрация города — прим. "Медуза") утверждается, что в городе произошло три взрыва. В сообщении говорится, что одна из ракет попала в расположение личного состава российских военных.

Советник законного мэра города Петр Андрющенко утверждает, что удар пришелся по месту базирования не менее 150 военнослужащих, которое "системно использовалось для установки систем ПВО".

Ни российские, ни украинские военные сообщения о взрывах не комментировали.