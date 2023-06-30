В оккупированном РФ Бердянске произошла серия взрывов; ВСУ заявили, что поражены штаб и склад ГСМ
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В пятницу, 30 июня, в Бердянске Запорожской области, который находится под оккупацией российских сил, произошла серия взрывов. Согласно сообщениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате атаки были поражены штаб и склад горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом пишет "Украинская правда".

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Оккупационные власти, назначенные Москвой, заявили, что атака была осуществлена ракетами Storm Shadow, но утверждают, что ракеты были сбиты еще до достижения города.

Представители украинских властей Бердянска сообщают об 11 взрывах, произошедших в городе, и о возгорании с последующими детонациями в районе аэропорта.

Представители Управления стратегических коммуникаций ВСУ подтвердили атаку на Бердянск и заявили, что были поражены штаб и склад горюче-смазочных материалов.

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