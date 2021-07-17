В Олимпийской деревне в Токио выявлен первый случай COVID-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Первый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в субботу, 17 июля, в Олимпийской деревне в Токио. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информацию, поступившую из Оргкомитета Игр.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Положительный результат дал очередной, ежедневно проводимый в Олимпийской деревне тест на коронавирус, который сдал некий иностранец из числа организаторов Олимпиады, прибывший в Японию и поселившийся в комплексе для членов делегаций стран-участниц игр. Эти сведения подтвердил генеральный директор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто. Однако имя и гражданство заболевшего с целью сохранения конфиденциальности не разглашаются.

До настоящего момента положительный результат теста на коронавирус зафиксирован у 45 человек, имеющих отношение к играм - в том числе, у персонала, членов делегаций, журналистов.

Олимпийские игры в Токио должны состояться с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии эти состязания перенесли на год. Они будут проходить практически без зрителей и с соблюдением всех правил карантина.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

1

Source

Deutsche Welle

Tags

Олимпиада-2020
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM