В ООН назвали "самым чудовищным кошмаром XXI века" ситуацию на северо-западе Сирии

В ООН заявили об ужасающих масштабах кризиса на северо-западе Сирии и призвали Совет Безопасности остановить "кошмар". По словам заместителя Генерального секретаря ООН, координатора гуманитарной помощи Марка Локока, с 1 декабря прошлого года северо-западные районы, где продолжаются бомбардировки и обстрелы, покинули 900 тысяч человек, в подавляющем большинстве — женщины и дети.

Люди, бежавшие из Идлиба, вынуждены спать под открытым небом, многие дети умирают от холода. В ООН поступают сообщения об обстрелах временных приютов для беженцев. "Лагеря переполнены, и людям, пережившим огромную травму, приходится спать под открытым небом при минусовых температурах, — говорится в заявлении Локока. — Чтобы согреть детей, матери жгут пластик, но грудные дети и малыши умирают от холода".

По словам Локока, на северо-западе страны обстреливаются медицинские учреждения, школы, населенные районы, мечети и рынки. Школы не работают, закрыты многие больницы и клиники. Существует серьезная угроза вспышек инфекционных заболеваний, разрушена базовая инфраструктура. "Несмотря на то, что ООН вместе с партнерами осуществляет масштабную гуманитарную операцию, доставляя помощь из Турции, сотрудники работают на пределе возможностей, гибнут и получают ранения", — отметил заместитель генсекретаря.

Локок заявил, что избежать "самого чудовищного кошмара XXI века" можно только добившись прекращения огня. Он призвал Совет Безопасности и все страны, которые могут повлиять на ситуацию, отставить в сторону собственные интересы и проявить "коллективную человечность".

Еще 29 января Марк Локок доложил Совету Безопасности о том, что военные действия в провинции Идлиб становятся более интенсивными, особенно в ее южной части. Правительство Сирии и его союзники нанесли по этой местности сотни целенаправленных авиаударов. Тем временем негосударственные вооруженные группы продолжают обстреливать город Алеппо, убивают и калечат гражданских лиц.

Накануне в Москве прошли переговоры российской и турецкой делегации по ситуации в Сирии. Во встрече участвовали замминистра иностранных дел Турции Седат Онал, замглавы российского МИДа Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Haberler со ссылкой на пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя пишет, что темой переговоров стала ситуация в сирийском Идлибе. Стороны обсудили возможные меры для полной реализации договоренностей, достигнутых в Сочи, и предотвращения их нарушений.

По данным издания Sozcu, турецкая сторона заявила о необходимости как можно скорее снизить напряженность на местах и предотвратить дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации.

Между тем президент Сирии Башар Асад выступил в телевизионном обращении после того, как Дамаск вновь взял под контроль столицу провинции Алеппо. Он заявил, что жизнь и экономическая ситуация в Алеппо "станет лучше, чем когда-либо", и военные не сдадутся, пока "рано или поздно" не добьются полной победы. Его цитирует "Голос Америки".

"Это освобождение не означает конец войны и не означает конец [наших] планов, конец терроризма или капитуляцию врагов… Это означает, что мы ткнули их лицом в грязь в качестве прелюдии перед полной победой", — заявил Асад, добавив, что борьба за освобождение всего Алеппо вместе с соседней контролируемой повстанцами провинцией Идлиб будет продолжаться, несмотря на "пустой шум" со стороны Турции, которая граничит с обеими провинциями и поддерживает повстанцев. Турция направила войска и технику в Идлиб, чтобы попытаться сдержать наступление сирийских войск.

Ранее Турция обвинила сирийскую армию в обстреле своего наблюдательного пункта в Идлибе. По словам Эрдогана, в результате погибли 14 турецких военных, еще 45 получили ранения. В ответ на атаку 10 и 11 февраля Турция cбила два военных вертолета Сирии, а также нанесла удары по 115 целям сирийской правительственной армии. По утверждению Минобороны Турции, в результате был "нейтрализован" 101 сирийский военный.