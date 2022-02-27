В ООН оценили число беженцев из Украины в 150 тысяч человек

Все больше жителей Украины вынуждены покинуть ее из-за военного вторжения России. По состоянию на субботу, 26 февраля, Украину покинули около 150 тысяч человек, рассказала представительница Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) Джун-ах Гедини-Уильямс в интервью медиакомпании Deutsche Welle. По ее словам, их количество продолжает расти.

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UNHCR ожидает, что границы соседних с Украиной стран пересекут до 4 миллионов человек. Однако в настоящее время спланировать объем притока беженцев сложно, отметила Гедини-Уильямс.

Беженцам из Украины помогают не только власти, но и местные жители

Все государства — соседи Украины держали границы открытыми, с одобрением указала представительница UNHCR. По ее словам, принимающие страны обеспечили беженцев необходимым продовольствием, питьевой водой и услугами врачей, причем речь идет как о действиях властей, так и местных жителей. Гедини-Уильямс выразила надежду на дальнейшие поддержку и солидарность в адрес беженцев из Украины.

По данным властей Польши, на ее территорию прибыли 100 тысяч беженцев. Еще около 50 тысяч достигли Венгрии и Румынии, а несколько тысяч — Молдовы.