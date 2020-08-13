В ООН осудили насилие властей против протестующих в Беларуси

Верховный комиссар ООН по правам человека напомнила белорусским властям об абсолютном запрете пыток и призвала незамедлительно освободить всех задержанных на мирных протестах.

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осудило насильственные меры властей Беларуси в ответ на проходящие после президентских выборов всей стране мирные акции протеста. "Я напоминаю властям Беларуси, что применение силы для управления протестами всегда должно быть исключительной и крайней мерой и что следует проводить различия между агрессивными лицами и мирными демонстрантами, в отношении которых не должна применяться сила", - отмечается в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, опубликованном в среду, 12 августа, на официальном сайте УВКПЧ.

Верховный комиссар ООН назвала спорными объявленные предварительные результаты президентских выборов и отметила, что люди имеют право "высказывать своё мнение и несогласие, тем более в контексте выборов, когда демократические свободы должны поддерживаться, а не подавляться". Из Беларуси же поступают сообщения о задержании более 6000 человек за последние трое суток, включая случайных прохожих и несовершеннолетних, что говорит о массовых произвольных арестах, нарушающих международное законодательство по правам человека. "Еще большую тревогу вызывают сообщения о ненадлежащем обращении во время и после задержаний. Я напоминаю правительству Беларуси об абсолютном запрете пыток и других видов жестокого обращения в отношении задержанных", - указала Бачелет.

Верховный комиссар призвала белорусские власти к незамедлительному освобождению всех тех, кто был незаконно помещён под стражу, к своевременному тщательному независимому и беспристрастному расследованию всех заявлений о нарушениях прав человека, а также возмещению ущерба тем, кто подвергся жестокому обращению за мирное выражение несогласия.

Бачелет вступилась за журналистов

Кроме того, Бачелет выразила обеспокоенность периодическим отключением интернета, блокировкой многих платформ социальных медиа, новостных сайтов и сайтов неправительственных организаций, что представляет собой, по ее словам, серьёзное ограничение права на свободу выражения мнений, включая право на поиск и предоставление информации. Отдельно верховный комиссар ООН по правам человека упомянула нападения на журналистов, указав, что более 50 репортёров и блогеров были помещены под стражу, их оборудование было повреждено или конфисковано, а в отношении некоторых возбуждены уголовные дела. "Свободное получение и распространение информации крайне важно для демократического общества", - подчеркнула Бачелет.

Протесты в Беларуси

Акции протеста вспыхнули в Беларуси в ночь на 10 августа после объявления экзитполов на выборах президента страны, согласно которым действующий глава государства получил около 80 процентов голосов. Силовики с первого же момента начали проявлять беспрецедентную жестокость по отношению к протестующим. За трое суток, по данным МВД, задержаны около 7000 человек. Официально сообщается о гибели двух человек.