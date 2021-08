В ООН попросят Германию прокомментировать случаи полицейского насилия

Видеозаписи, показывающие жестокое обращение берлинских полицейских с участниками массовой акции протеста против правительственных мер по борьбе с пандемией, привлекли внимание спецдокладчика ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нильса Мельцера. Вечером в четверг, 5 августа, он заявил в интервью информагентству dpa о намерении обратиться к правительству Германии с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

После поступления соответствующего запроса у кабинета канцлера ФРГ Ангелы Меркель будет 60 дней, чтобы дать на него ответ.

По словам Мельцера, некоторые из отсмотренных им видео "вызывают тревогу" из-за запечатленных на них свидетельств возможного нарушения прав человека. Эксперт сообщил, что уже успел пообщаться с очевидцами и полагает, что речь идет как минимум о дюжине случаев нарушений.

This has just been brought to my attention.

Can anyone provide my office with the specifics / witness statements of this incident and whether an official investigation has been launched?

