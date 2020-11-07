В ООН предупредили о риске голода в 16 странах
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Проблема нехватки продовольствия серьезно усугубилась в некоторых районах четырех стран Африки — Буркина-Фасо, Йемене, Южном Судане и Нигерии, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН. Это произошло на фоне конфликтов, экономического спада, экстремальных климатических условий и пандемии коронавируса, пишет РБК.

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"Мы обеспокоены тем, что они могут столкнуться с повышенным риском голода, если ситуация еще больше ухудшится в ближайшие месяцы", — заявила представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Клаудия А По.

ФАО предупредила, что обострение проблемы голода грозит еще 16 странам мира. О каких именно государствах идет речь, организация не уточнила.

По данным ФАО, с серьезными продовольственными проблемами столкнулись в общей сложности 20 стран. Среди них — Афганистан, ЦАР, Демократическая Республика Конго, где дефицит продуктов питания испытывают 22 млн человек — это самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный в отдельном государстве.

Директор управления ФАО по чрезвычайным операциям Доминик Бюржон призвал международное сообщество принять срочные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

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