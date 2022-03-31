В ООН создана спецкомиссия по расследованию нарушений прав человека в Украине

В ООН создана международная комиссия по расследованию нарушений прав человека и международного гуманитарного права в Украине. Решение по поводу учреждения комиссии было принято 4 марта, в нее войдут представители Норвегии, Боснии и Герцеговины и Колумбии.

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Комиссия будет заниматься расследованием "все предполагаемые нарушения и ущемления прав человека и нарушения международного гуманитарного права в Крыму и некоторых районах Донецкой и Луганской областей, начиная с 2014 года, и в других районах Украины, начиная с 22 февраля 2022 года". Задача комиссии — определить факты и обстоятельства, которые можно расценивать как нарушения прав человека или международного гуманитарного права в Украине.

В комиссию вошли бывший судья Европейского суда по правам человека Эрик Месе из Норвегии, уполномоченная по правам человека Боснии и Герцеговины Ясминка Джумхур и первый Специальный докладчик по вопросам содействия установлению истины, справедливости и возмещения ущерба в период 2012-2018 годов Пабло де Грифф из Колумбии.

Члены комиссии должны будут собирать доказательства и анализировать упомянутые нарушения, а также обеспечивать систематическую регистрацию и хранение всех сведений, документов и доказательств, в том числе записи опросов, показания свидетелей и материалы судебной экспертизы.

Комиссии также сможет определять "физических и юридических лиц, ответственных за нарушения прав человека и связанные с ними преступления, совершенные в Украине". ООН поручил ей представить рекомендации по обеспечению уголовной ответственности.

Комиссии предложено устно проинформировать о своей работе Совет по правам человека на его 51-й сессии, которая состоится в сентябре 2022 года. Также комиссия должна представить всеобъемлющий письменный доклад 52-й сессии совета в марте 2023 года.