В ООН заявили о 10 млн украинских беженцев

За время войны из Украины эвакуировались 10 350 489 человек. Такие данные в среду, 3 августа, приводит Агентство ООН по делам беженцев.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Более 5 млн человек отправились в Польшу, около миллиона — в Венгрию, столько же в Румынию и Германию. Также около двух млн человек оказались в России, более 1 млн — в Венгрию, около 964 тыс. — в Румынию. В Словакию выехали 471 тыс. украинских беженцев, в Молдавию — 557 тыс. человек.

"Это один из крупнейших кризисов вынужденного перемещения со времен Второй мировой войны и, безусловно, самый быстрый", — говорится в последнем докладе Агентства по делам беженцев.

Всего с конца февраля свои дома покинули свыше 10,3 млн украинцев, или около четверти населения страны (по оценке Минфина Украины, на 1 января 2022 года в стране проживали почти 41,2 млн человек). В то же время пограничных переходов на Украину с 28 февраля зафиксировано около 4,2 млн.

Напомним, в Праге закрыли палаточный городок для беженцев из Украины из-за сокращения количества людей, которым нужно временное пристанище.