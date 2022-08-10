В ОП Украины объяснили важность завершения войны к зиме

Для Украины жизненно необходимо закончить активную фазу войны до наступления зимы, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном 10 августа.

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Конечно, такие риски (удары по объектам теплоэнергетики) на протяжении всей войны сохраняются. Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают. Соответственно, это одна из причин, почему мы хотим предпринять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени", — пояснил Ермак

Глава ОП подчеркнул, что, чем дольше российские войска находятся на временно оккупированных территориях Украины и пытаются там окопаться, тем сложнее будет эти территории освободить.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что война в Украине точно завершится в течение 2,5 лет.