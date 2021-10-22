В отношении Сергея Фургала возбудили еще два дела
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Следственный комитет Российской Федерации возбудил два новых уголовных дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как сообщает в пятницу, 22 октября, агентство "Интерфакс", дела возбуждены по статье об организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Наказание по этим статьям предусматривает до 10 и до 20 лет лишения свободы соответственно.

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В свою очередь, адвокат Фургала Борис Кожемякин рассказал журналистам, что обвинение по эитм новым делам его подзащитному пока не предъявлено и сторона защиты еще "не была официально уведомлена об этом". "В настоящий момент мы заявили ходатайство о прекращении дела об убийствах в связи с отсутствием состава преступления и ждем решения по нему", — добавил адвокат.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Экс-губернатор содержится под арестом в столичном СИЗО "Лефортово".

Арест Сергея Фургала вызвал массовые протесты жителей Хабаровского края, которые не прекращались несколько месяцев.

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Deutsche Welle

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